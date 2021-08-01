Geçtiğimiz sezon Ruben Amorim yönetiminde 19 yıllık hasrete son veren ve Porto'nun önünde lig şampiyonluğuna ulaşan Sporting Lizbon ile son Portekiz Kupası şampiyonu Braga, Portekiz Süper Kupası finalinde kozlarını paylaştı.

Municipal de Aveiro'da oynanan maça iyi başlayan Carlos Carvalhal'in Braga'sı henüz 20. dakikada Fransergio ile golü buldu.

Golün ardından Braga kalesine yüklenen ve oyun hakimiyetini eline alan Sporting, 29. dakikada Jovane Cabral ile eşitliği yakaladı, 43. dakikada Pedro Goncalves'le öne geçti.

Karşılıklı geçen atakların sonunda gol sesi çıkmadı ve 90 dakika Sporting'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

36 yaşındaki Portekizli Ruben Amorim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sporting, lig şampiyonluğunun ardından Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı, 10. kez kupayı müzesine götürdü.