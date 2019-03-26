Portekiz - Sırbistan maç sonucu: 1-1

Portekiz grupta ilk 2 maçını evinde oynadı ve 2 puan toplayabildi. EURO 2020 Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna ile 0-0 berabere kalan Portekiz, ikinci maçında Sırbistan'ı konuk etti.

İlk 2 maçını evinde oynamanın avantajını değerlendiremeyen Portekiz, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sırbistan'ın golü 7. dakikada Dusan Tadic'in ayağından gelirken, Portekiz'e 1 puanı getiren golü 42. dakikada Danilo Pereira kaydetti.

Bu sonucun ardından Portekiz ilk iki maç sonunda 2 puana yükselirken, gruptaki ilk maçına çıkan Sırbistan ise ilk puanını aldı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 87. dakikada yerini Milinkovic-Savic'e bıraktı.

Ronaldo'nun sakatlığı moralleri bozdu

Portekiz'in süperstarı Ronaldo, karşılaşmanın 28. dakikasında topsuz alanda yaptığı koşu sırasında kendisini yere bıraktı. Sağ üst adalesinden sakatlanan Ronaldo, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini Pizzi'ye bıraktı.

Ronaldo'nun Juventus'un 10 Nisan'da Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.