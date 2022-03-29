Portekiz - Kuzey Makedonya l Analiz

Ay-Yıldızlılar’a karşı bir önceki turda ilk 45 dakikanın hakim olan Portekiz, ikinci yarı bu etkinliğini kaybedince elenme korkusunu mücadelenin son anına kadar hissetti. Bu turda Portekiz’in iki önemli eksiği olan Cancelo ve Pepe’nin sahada olması bekleniyor. Portekiz’in 90 dakika boyunca mental açıdan daha hazır bir takım olmasını bekleyebiliriz.

Kuzey Makedonya son Avrupa Şampiyonu İtalya karşısında bulduğu golle kimsenin beklemediği şekilde bir üst tura çıktılar. İtalya karşısında savunma performansları gerçekten ders niteliğindeydi. Kuzey Makedonya bu maçta da İtalya karşısında olduğu gibi savunma yapmalarını muhtemel.

Mücadelede Portekiz’in baskın ataklarını izleyebiliriz. Burada asıl mesele Kuzey Makedonya ne kadar direnebilecek. Karşılaşmada Portekiz’in galip çıkması muhtemel.