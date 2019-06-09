UEFA Uluslar Ligi’nde İsviçre ve İngiltere gibi iki büyük rakibini geride bırakan Portekiz, final karşılaşmasında Hollanda’yı sahasında konuk edecek. Portekiz-Hollanda final karşılaşmasına Porto'nun Dragao Stadı ev sahipliği yapacak. Cristiano Ronaldo yarı final maçında attığı 3 golle Portekiz'i finale taşımıştı. Hollanda da, İngiltere'yi uzatmalar sonunda 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Portekiz - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Portekiz: Patricio, Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro, Danilo, William, Fernandes, Silva, Guedes, Ronaldo

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Roon, De Jong, Wijnaldum, Bergwijn, Babel, Depay