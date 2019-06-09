Portekiz - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'LER)
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde ilk şampiyon bu akşam belli olacak. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz, Virgil Van Dijk'li Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Peki, Portekiz - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mücadele ile ilgili detaylar haberimizde.
UEFA Uluslar Ligi’nde İsviçre ve İngiltere gibi iki büyük rakibini geride bırakan Portekiz, final karşılaşmasında Hollanda’yı sahasında konuk edecek. Portekiz-Hollanda final karşılaşmasına Porto'nun Dragao Stadı ev sahipliği yapacak. Cristiano Ronaldo yarı final maçında attığı 3 golle Portekiz'i finale taşımıştı. Hollanda da, İngiltere'yi uzatmalar sonunda 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Portekiz - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Portekiz: Patricio, Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro, Danilo, William, Fernandes, Silva, Guedes, Ronaldo
Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Roon, De Jong, Wijnaldum, Bergwijn, Babel, Depay