Portekiz futbola geri dönüyor

Koronavirüs nedeniyle dünya üzerinde durma noktasına gelen spor aktivitelerinden her geçen gün iyi haberler gelmeye devam ediyor. Futbolda, Almanya’da Bundesliga maçları geçen hafta yeniden başladı. İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkeler de önemli adımlar kat etti. Şimdi de 4 Haziran’da liglere başlayacağını açıklayan Portekiz Futbol Federasyonu, müjdeli haberi verdi. Ülkede salgının kontrol altına alınmasının ardından Almanya ’da olduğu gibi hijyen konusunda tedbirler tavan yapacak.

Maçlar; Benfica, Porto, Sporting Lizbon, Tondela, Guimaraes, Portimao ve Braga’nın statlarında oynanacak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde soyunma odaları da genişletilecek. Bu arada dünyada daha önce futbola dönen ülkeler; Beyaz Rusya Burundi, Ermanistan, Estonya, Faroe Adaları,, Güney Kore, Kosta Rika, Tayvan, Türkmenistan, Vietnam olmuştu.

YAKIN ZAMANDA FUTBOLUN BAŞLAYACAĞI ÜLKELER

Çekya: Yarın

Macaristan: Yarın

Polonya: 26 Mayıs