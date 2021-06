Ölüm Grubu'nda her an her şey olabilir, bir takım diğerini geride bırakıp Son 16 vizesi alabilir! Puskas Arena'da Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, tüm yaz boyunca EURO 2020 keyfi Misli.com'da olacak!

Macaristan'ı 84'ten sonra bulduğu 3 golle geçerek turnuvaya başlayan Portekiz, ikinci maçında Almanya'ya diş geçirememişti. TD Fernando Santos'un göze çarpan bir eksiği yok, önceki maçlara benzer bir 11'le takımı sahaya sürmesi bekleniyor. Andre Silva, Joao Felix, Goncalo Guedes ve Renato Sanches gibi önemli isimler kenarda bekleyecek. Bruno Fernandes'in hücum merkezinde olduğu düzende kanatlarda Bernardo Silva ve Diogo Jota forma giyecek. En ileride ise kaptan Cristiano Ronaldo olacak.

Almanya galibiyetinin üstüne Macaristan beraberliği alıp ilk 2 maçında 4 puan toplayan Fransa'da Ousmane Dembele turnuvayı kapattı. Hafif sakatlıkları bulunan sol bek Lucas Hernandez ile sağ bek Benjamin Pavard'ın maç saatine kadar hazır olmaları bekleniyor. N’Golo Kante'nin defansif yönünü ön plana çıkardığı, Adrien Rabiot ile Paul Pogba hücum geçişlerine yardım ettiği orta saha düzeni parmak ısırtıyor. Hücumda Karim Benzema'yı merkezden ziyade gezen rolde daha çok izledik. Kylian Mbappe sola takın oynarken, Antoine Griezmann da forvetten ziyade "10 numara" gibi takıldı. TD Didier Deschamps hücumda bu formasyona sadık kalacak, Olivier Giroud kartını yine yedekte bekletecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Portekiz'in son 6 maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Fransa'nın son 7 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım arasında son 15 yılda oynanan 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 F Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu! %30'luk kesim EURO 2016 şampiyonu karşısında 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransızlara güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.