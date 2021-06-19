Portekiz - Almanya maçı Canlı

Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, F Grubu'nda Cristiano Ronaldo'nun 2 gol atarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdiği mücadelede Macaristan'ı 3-0 yenmişti. Almanlar da iyi oynadığı maçta Hummels'in kendi kalesine attığı golle Fransa'ya 1-0 yenilmişti. Kupanın ev sahiplerinden Almanya, Portekiz'i yenerek grupta iddialı olmayı hedefliyor.

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Portekiz - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Münih Arena'da oynanacak Macaristan - Fransa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Portekiz - Almanya ilk 11'ler belli oldu!

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Bernardo, Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho, Jota

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Gnabry, Gosens, İlkay Gündoğan, Thomas Müller







