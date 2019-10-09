Porno şirketinden Amerikan güreşi için işbirliği teklifi!

WWE Hell in a Cell, Amerikan güreşinin dünya üzerindeki en önemli etkinliklerinin başında geliyor. Bir anlamda WWE tarafından düzenlenen profesyonel güreş izle ve öde programı.

Etkinlik 2009 yılının Ekim ayında yapılmaya başlamıştı. Bu sene 6 Ekim'de gerçekleşen etkinlik adeta bir fiyasko etkisi yarattı.

Hell in a Cell'in ana etkinliği olan Seth Rollins ve Bray Wyatt arasındaki mücadelesinin kazananı olmadan diskalifiye ile sonuçlanması takipçiler, izleyiciler açısından büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Birçok Amerikan güreşi takipçisi etkinlik için sert yorumlar yaparlarken izleyicilerin büyük bölümü de para iadesi talebinde bulundular.

Bunun üzerine bir porno site WWE'ye, "Hey WWE, mantıklı ve uyumlu hikayeleri tatmin edici şekilde nasıl sonlandıracağınız konusunda tavsiyeye ihtiyacını olursa bize bildirin" şeklinde sosyal medyadan bir mesaj yolladı.

Porno sitenin attığı tweet kısa sürece binlerce beğeni aldı.