Popüler PlayStation oyunları mobil platforma da gelecek

Popüler PlayStation oyunların mobil platformlara da geleceğinin habercisi görüldü. Bazı bilgilere göre Sony’nin PlayStation stüdyoları Mobil Platform Başkanı (Head of Mobile) pozisyonlarında alım yapıyor. Bu pozisyonların ise özel PlayStation IP'lerinin geliştirilmesine ve Mobil platforma taşınmasına yardımcı olmak için açıldığı bildiriliyor.

ResetEra tarafından fark edilen iş ilanına göre aranan pozisyonun açıklaması şu şekilde: “PlayStation Studios için mobil oyun stratejisi geliştirin ve gelecekteki büyüme fırsatları için sağlam bir temel oluşturmaya yardım edin.” Bu pozisyonda çalışacakların bunun yanında PlayStation’un popüler oyunlarını mobil platform için geliştirecek oyun geliştirme yöntemlerinin belirlenmesinde rol oynayacağı bilgisi yer alıyor.

Her ne kadar Sony bu ilanı kısa bir süre önce açmış olsa da ekibin çıkaracağı oyunun yakın zamanda çıkması beklenmiyor. İlanda aynı zamanda mobil platform ekibinin önümüzdeki 3-5 sene için bir yol haritası çıkarmak için PlayStation Stüdyoları Yönetim Takımıyla da yakından çalışacağı bildirildi.