Gregg Popovich, Manu Ginobili’nin potansiyel koçluk kariyeri için ilk adımları attı. Ama Arjantinli’nin San Antonio Spurs’de antrenör olması için ona göre elinde olmayan bir şart var.

Koç Gregg Popovich taze emekli oyuncusu Manu Ginobili’ye San Antonio Spurs‘ün koç ekibine katılması için açık bir davet gösterdi.

O davetin ilk aşaması Ginobili’nin Spurs koçları tarafından her sezon öncesi yapılan ve yeni sezonla ilgili planlarla fikirlerin sunulduğu “koç kampına” çağrılması oldu.

Medya gününde konuşan Pop, Ginobili’nin başta dinleyen ve gözlemleyen taraf olduğunu ama kendi yorumları ve fikirleriyle gelmesi için çok zaman geçmesi gerekmediğini vurguladı:

“Ekibe harika bir takviye oldu. Çünkü başta dinleyecek kadar zekiydi. Bir açıdan yeni bir iş gibi bu. Dinliyorsun, durumu anlıyorsun, o da önce bunu yaptı. Sonra açıldı, ikinci, üçüncü dördüncü gün her şeyle ilgili tartışmaların ortasındaydı.”

Ginobili’nin emeklilikten birkaç hafta sonra koç kampına katıldığı düşünülürse 23 yıllık profesyonel kariyerinden sonra basketbola antrenör olarak hemen dönmeyi isteyip istemeyeceği bilinmiyor.

Popovich yine de eski oyuncusunu hazırlık kampında kenarda olması için çağırdı ama koçluk kariyerinin bir şartla başlayacağını esprili bir dille iddia etti:

“Parası bittiğinde geri gelmesini bekliyorum. O tekneye para yetiştiremeyince geri dönmek isteyecektir.”

Ginobili 16 yıllık kariyerinin ardından hala San Antonio’da yaşıyor. Popovich’in ekibine katılmak isterse farklı bir görevde, tanıdık bir yerde olacak.

EuroHoops