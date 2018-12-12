Popovich en çok kazanan 4. isim

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) San Antonio Spurs, sahasında Phoenix Suns’ı 111-86 mağlup etti.

Spurs’te Bryn Forbes 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, LaMarcus Aldridge 18, Dante Cunningham 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

T.J. Warren’in 23 sayıyla en skorer isim olduğu Suns’ta ise Deandre Ayton 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, kariyerinde bin 211 galibiyete ulaştı ve NBA tarihinin en çok galibiyet elde eden isimleri arasında dördüncü sıraya yerleşti.

İlk üç sırada bin 335 galibiyetle Don Nelson, bin 332 galibiyetle Lenny Wilkens, bin 221 galibiyetle Jerry loan bulunuyor.

AA