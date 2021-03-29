Polonya'nın Andorra'yı mağlup ettiği maçta sakatlığı nedeniyle 63. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.

Golcü futbolcunun diz sakatlığı nedeniyle 5 ila 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Böylece 32 yaşındaki yıldız futbolcu, ülkesinin çarşamba günü İngiltere ile oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Lewandowski'nin en erken haftasonu Bayern Münih'in Almanya Bundesliga'da oynayacağı Leipzig maçında forma giymesi bekleniyor.

42 maçta 47 gol

3-0 kazanılan Andorra maçında 2 gole imza atan Robert Lewandowsi, grupta oynanan ilk karşılaşmada da Macaristan ağlarını havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu, bu sezon Bayern Münih ve Polonya olmak üzere çıktığı 42 maçta 47 kez gol sevinci yaşadı.