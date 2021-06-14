Krzysztof Piatek ve Arkadiusz Milik gibi önemli gol silahlarını turnuvaya sakatlıkları nedeniyle getiremeyen Polonya'da, tüm gözler kuşkusuz Robert Lewandowski'de olacak. Geride bıraktığımız sezon tam 48 gol atan Lewandowski'nin EURO2020'de neler yapacağını tüm dünya merakla bekliyor... Ufak sakatlıkları olan Maciej Rybus, Bartosz Bereszynski, Mateusz Klich ve Dawid Kownacki'nin hazır durumda oldukları açıklandı. Bereszynski savunmada, Klich ya da Kownacki ise hücum aksiyonlarındaki yerini alacak. Polonya adına soru işaretini koyabileceğimiz konulardan biri TD Paulo Sousa'nın milli takımla sadece 5 maça çıkmış ve 5 maçta da farklı farklı şeyler deneyip kafasındaki sistemi oyunculara tam aktaramamış olması...

POLONYA - SLOVAKYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Uluslararası arenada milli takımla ilk maçına Polonya karşısında çıkan, Trabzonspor 'un yeni transferi, Slovakya'nın kaptanı Marek Hamsik için anlamlı bir maç olacak. Hamsik'in ufak tefek kas problemleri olduğu söyleniyordu ama TD Stefan Tarkovic kadrodaki herkesin hazır durumda olduğunu açıkladı. Tarkovic, Hamsik'i hücumda daha çok kullanıp arkasında Juraj Kucka ve Jakub Hromada ile orta alanı ayakta tutmaya çalışacak. 1999'lu forvet Robert Bozenik önde etkili olur mu, yoksa tecrübeyi önde tutup Robert Mak ile Ondrej Duda mı oraya devşirilir maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Polonya son 7 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Slovakya son 8 maçının sadece 1'ini kaybetti. (1'i uzatma sonunda 3 galibiyet - 4 beraberlik)

- İki takım arasında son 10 yılda oynanan 3 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 E Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Polonya kazanır" oldu! %40'lık kesim Robert Lewandowski önderliğindeki Polonya'dan, Marek Hamsik ve arkadaşları karşısında galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.