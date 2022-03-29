Polonya - İsveç l Analiz

Dünya Kupası Elemeleri Play-off final maçında Polonya ile İsveç karşılaşacak.

Dünya Kupası 2022 Avrupa Elemeleri Grup I'da İngiltere’nin ardından grubu ikinci bitiren Polonya, grupta oynadığı 10 maçta 30 gol atmayı başardı. İleride Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinden Lewandowski silaha sahipler. Takım ileride ne kadar sıkıntı çekmese de rakip atakları durdurmakta bir o kadar problem yaşıyor. Polonya, iç sahada oynadığı son 5 maçta sadece San Marino’dan gol yemedi.

İsveç, son Çek Cumhuriyeti mücadelesinde 120 dakikanın sonunda istediğini alan taraf oldu. İsveç oyun anlayışında gol atmaktan, çok gol yememeyi ön planda tutuyor. Bu oyun anlayışı ile kendisinden güçsüz rakiplere karşı bile oynadıkları maçlarda beklentilerin altında performans sergiledi.

Karşılaşmada ev sahibi takımın galibiyetini bekleyebiliriz.