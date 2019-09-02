2019 FIBA Dünya Kupası'nın ev sahibi Çin, ikinci maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Çin, ilk maçında Fildişi Sahilleri'ni 70-55 mağlup ederken Polonya da Venezuela'yı 80-69 ile geçmişti.

İlk maçlarından galibiyetle çıkan iki takımın mücadelesi de büyük çekişmeye sahne oldu. Normal sürenin sonunda daha önce ligimizde Karşıyaka forması giymiş olan Ponitka'nın serbest atışlarıyla maçı uzatan Polonya, uzatma periyodunda da uzun yıllardır ligimizde Trabzonspor, Banvit ve İstanbul BŞB formaları giyen Damian Kulig'in basketiyle galibiyete ulaştı.

Polonya'da Mateusz Ponitka 25 sayı, 9 ribaunt ile yıldızlaşırken AJ Slaughter da 22 sayıyla oynadı.

Çin'in yıldızı Yi Jianlian 24 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkarken Qi Zhou da 10 sayı üretti.

Polonya, son maçında Fildişi Sahilleri ile karşı karşıya gelecekken Çin de Venezuela ile oynayacak.