Polikistik over sendromu kadınlarda özellikle doğurganlığı etkileyen bir durumdur. Aynı zamanda daha birçok hastalığa da sebep olması açısından önemli bir durumdur. Özellikle orta yaş çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülen Polikistik over sendromu yumurtlama bozukluğu oluşumuna neden olur. Bu durumda kısırlığa zemin hazırlayan bir durumdur. Polikistik over sendromu tedavi edilmediğinde ikincil hastalıkları da oluşabilir. Özellikle hipertansiyon, kalp damar rahatsızlıkları gibi hastalıklar polikistik over sendromunun tedavi edilmediğinde sebep olduğu hastalıklardır.

Polikistik over sendromu nedir?

Polikistik over sendromu kadın yumurtalıklarında küçük çok sayıda kistin oluşumudur. Polikistik over sendromunun en belirgin özelliği adet düzensizliği olarak kendini göstermesidir. Aynı şekilde polikistik over bulunan kadınlarda hızlı kilo artışı, vücutta tüylenme, sivilce oluşumu gibi birçok şikayette görülmektedir. Polikistik over sendromunun en önemli sonucu ise kısırlığa sebep olmasıdır. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların bu anlamda korkulu rüyası olarak görülmektedir. Polikistik over kadınların görünüşünde de bozulmalara neden olan bir hastalıktır. Dış görünüşteki bozulmalar psikolojik olarak da kadınları etkileyen özelliğe sahiptir.

Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir?

Polikistik over sendromu başlangıçta belirti vermeyen ilerleyen bir hastalıktır. İlerlediği dönemde ise birçok belirti ile kendini gösteren Polikistik over sendromu genel olarak şu belirtileri göstermektedir.

- Tüylenme

- Kilo artışı

- Adet düzensizliği

- Çocuk sahibi olamama

- Kilo alma

- 2 adet döngüsü arasında görülen ara kanamalar

- Yüzde ve sırtta yoğun sivilcelenme

- Göğüslerde hassasiyet

- Saç dökülmesi

- Ciltte oluşan lekeler

- Seste kalınlaşma gibi belirtiler polikistik over sendromunun en sık görülen belirtileri arasındadır.

Ancak polikistik over sendromunun en yaygın belirtisi kadınlardaki adet düzensizliğidir. Erken dönemde ise özellikle 13- 18 yaş arası genç kızlarda ilk adetten birkaç sonrasında adet görme durumu biter. Aynı zamanda aşırı kıllanma ve sivilcelenme şeklinde kendini belli eden Polikistik over sendromu erken yaşlarda da başlayabilmektedir. Polikistik over sendromu tedavisi başlangıçta kendini belli etmeyen bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple Polikistik over sendromuna belirtileri görmeden tedavi etmek pek mümkün değildir.

Polikistik over sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ve endokrin uzmanı tarafından ortak şekilde planlanan Polikistik over sendromu tedavisinde amaç hastalığın yanında ikincil problemleri de ortadan kaldırmaktır. Polikistik over sendromunda genelde hormonların tedavisi ile tedaviye başlanır. Erkeklik hormonlarının yoğun görülmesi durumunda kadınlara ilaç tedavisi uygulanır. Aşırı kilo alma durumu içinde diyetisyenle ortak bir planlama yapılarak kişiye özel bir diyet listesi hazırlanır. Adet düzensizliğinin düzenlenmesi için doğum kontrol hapları kullanılır. Polikistik over sendromu diğer herhangi bir hastalık belirtisi gösteriliyorsa bu durumlar için de yine ilaç tedavileri, vitamin takviyeleri gibi takviyeler kullanılabilir.

Polikistik over sendromu birçok uzmanla ortak çalışmalar gerektiren bir sendromdur. Bu sebeple birçok hastalıkta olduğu gibi polikistik over sendromunda da erken teşhis çok önemlidir. Polikistik over sendromunun neden olduğu en büyük durum ise çocuk sahibi olamama yani kısırlık durumudur. Bu sebeple polikistik over sendromu çocuk sahibi olabilmek için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından tedavi süreci başlatılır. Tamamen kontrol altına alınabilen bir hastalık olan Polikistik over sendromu birçok tedavi yönteminin birçok uzman tarafından tedaviler uygulaması gereken hastalıktır.

Polikistik over sendromu testi nasıl yapılır?

Son yıllarda hızla artış gösteren polikistik over sendromu tanısı konulması için test yapılması gerekmektedir. Polikistik over sendromu testi için genel olarak hormon ve kan sayımı testleri kullanılmaktadır. Böylece kadınların hormon düzeylerini ve kan sonuçlarına bakılarak polikistik over sendromu tanısı konulmaktadır.

Polikistik over sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Polikistik over sendromu başlangıçta belirti vermeyen bir hastalık olarak kadınlarda görülmektedir. Ancak İlerleyen dönemlerde birçok farklı hastalığa sebep olabilen Polikistik over sendromu özellikle hormonal hastalıklar, kısırlığa kadar birçok hastalığa neden olabilir. Bu sebeple polikistik over sendromunun tedavisi çok önemlidir. Aksi takdirde böbrek yetmezliği, kısırlık, metabolik sorunlar, karaciğer yağlanması, depresyon, hipertansiyon, uyku apnesi gibi birçok hastalığa yol açabilir. Bu sebeple Polikistik Over Sendromu hastalığına sahip olan kişilerde tedavinin erken başlaması çok önemlidir. Aksi takdirde birçok hastalığa yol açabilir.