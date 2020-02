Polikistik over diyeti, besin içeriği bakımdan dengeli ve zengin bir diyet listesi ile kilo kontrolüne yardımcı olur. Bu diyet sayesinde insülin düzeyi dengelenebilmektedir. Polikistik over sendromu semptomlarının gelişmesi riskini en aza indirir. Semptomlara karşı uygulanan diyet, kişisel olmalı ve bir beslenme uzmanı tarafından oluşturulmalıdır. Şeker hastalığına uygun beslenme ile polikistik over diyeti beslenme programlarının birden fazla ortak noktası vardır.

İnsülin hormonu, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını kontrol eder. Polikistik over sendromunda kadınların karbonhidrat tüketmemeleri düşünüşe de bu yanlıştır. Çünkü çok düşük miktarlarda karbonhidrat tüketimi metabolizma hızını ve enerji düzeyinde tehlikeye oluşturabilir. Bu yüzden karbonhidrat içeren besinler diyetten tümü ile çıkarılmamalıdır. Yalnızca miktarları azaltılmalıdır. Uzmanlara göre, günlük kalorinin %30-40’ının karbonhidrat kaynaklarından gelmesinin idealdir.

Protein kaynağı olan tavuk eti, yağsız kırmızı et, balık, yoğurt, yumurta, peynir ve süt gibi besinlerdir.

Protein kaynağı besinlerin, karbonhidrat kaynakları ile birlikte dengeli tüketilmesi gerekir. Kan şekerinin dengede kalması için bu denge önem kazanır. Ara öğün seçenekleri protein ve karbonhidrat içeren besinlerle birlikte tüketilebilir. Süt ile meyve, peynir ile grissini, yoğurt ile taze meyve ara öğün seçenekleri olarak tüketilebilir. Tüm öğünlerde kişinin cinsiyet, yaş, boy ve kilo gibi değerleri dikkate alınarak porsiyonlar ve besinler seçilmelidir.

Polikistik over diyeti listesinde karbonhidrat miktarı azaltıldığından yağ miktarı az miktarda artırılabilir. Doymuş yağlar, polikistik over sendromu semptomlarının tedavisinde; esansiyel yağ asitleri ise hücre duvarını korumasında etkilidir. Esansiyel yağ asitleri hormonları dengeleyebilmektedir. Ayrıca kilo kontrolünü sağlayabilir ve doğurganlığı artırıcı etki gösterebilir. Uskumru ve somon gibi yağlı balıklar, , zeytinyağı, ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlar, avokado, keten tohumu ve kabak çekirdeği gibi besinler diyet listesinde yer almalıdır.

Polikistik diyeti ile zayıflamak için örnek diyet listesi

Kahvaltı: 1 adet yumurta, 1 dilim beyaz peynir, maydanoz, dereotu, taze nane, 2 adet ceviz içi

1-2 dilim çavdar ekmeği

Kuşluk: Yeşil çay ve 1 adet armut veya elma

Öğle: Sebze çorbası, 100 gr ızgara tavuk veya köfte ya da balık, haşlanmış brokoli, karnabahar (zeytinyağlı, limonlu), 1 kase yoğurt

İkindi: 1 bardak süt

Akşam: 1 porsiyon sebze yemeği, 1 kase yoğurt, 1 dilim çavdar ekmeği, mevsim salata

Gece: 2 dilim ananas ve 8-10 adet çiğ badem

Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir?

Polikistik Over Sendromu, yumurtalıkların düzgün çalışmasını engelleyen, çoğunlukla 15-50 yaş arasında kadınlarda görülen hormonal bir durumdur. Yumurta bozukluğu ve kanda androjen seviyesinin artışı ile belirtilerini gösterir. Baş ağrısı, kısırlık, cildin kararması, depresyon, düzensiz adet görülmesi, iltihap, yüz bölgesinde yağlanma, sivilceler, tüylenme, saç dökülmesi, kilo miktarında artış, insüline karşı direnç oluşumu belirtiler arasında yer almaktadır.

Polikistik over sendromu tedavi yöntemleri

Fiziki muayene ile üreme sisteminde herhangi bir problem olup olmadığı gözlemlenir. Kan testinde çıkan hormonal bozukluklara göre doğum kontrol hapları ya da adet düzenleyici ilaçlar önerilebilir. İlaç tedavisinin uygulanması, vücuttaki hormon dengesinin sağlanması, yağ ve şeker metabolizmasının dengelenmesi amacı ile uygulanır. Hasta olan kişinin uygun bir diyet ve fiziksel aktivite ile tedavi sürecinin desteklenmesi uzmanlar tarafından da önerilmektedir.

Diyet tedavisinde dikkat edilecek noktalar

Düşük glisemik indeksli besinler tüketilmelidir. Glisemik indeksi düşük besinlerin tüketilmesi, polikistik over sendromu bulunan kadınlarda insülin direncine karşı sağlıklıdır. Glisemik indeksi düşük sebze ve meyveler, bakliyat çeşitleri, kepekli tahıllar, yağsız protein kaynakları ve posalı besinler tüketilmelidir. Açlık krizlerini azaltmak ve vücudun yağlanmasını engellemek için 2,5-3 saat aralıkla beslenilmelidir. Sık sık ve ara ara beslenmeye çalışılmalıdır. Kahvaltı öğünü zengin, akşam öğünü ise hafif olmalıdır. Kahvaltıda yumurta, süt ve peynir çeşitleri gibi protein kaynakları yenilmesine dikkat edilmelidir.

Yapılan çalışmalarda, polikistik over sendromlu kadınlarda karbonhidrat alımının azaltılmasının kan insülin konsantrasyonunu azaltığı tespit edilmiştir. 30 polikistik over sendroma sahip kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, düşük karbonhidratlı diyet ile beslenildiği zaman hormon düzeylerinde olumlu etkilerin gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Yüksek proteinli beslenme programında, erkek hormon seviyelerinde düşme görülmüştür. Ayrıca yüksek proteinli besinler, insülin düzeylerinde büyük artışa yol açmamaktadırlar.

Polikistik over sendromu yaşayan kadınlar hamile kalabilir mi?

Polikistik over sendromu, yumurtlamayı engellediği için hamile kalma olasılığını azaltmaktadır. Bu sendromu yaşayan kadınlar çoğunlukla tüp bebek tedavi yöntemleri ile hamile kalabilmektedir. Tüp bebek tedavisi gören hastaların yaklaşık -%20'si polikistik over sendromuna sahip kadın hastalardan oluşmaktadır.