Pokémon GO 6. yaşını kutluyor

Mart 2022 itibarıyla Türkçe dil desteğine kavuşan dünyaca ünlü mobil oyun Pokémon GO’nun 6. yaş etkinlikleri dünya çapında gerçekleşmeye devam ediyor. 6 yıl önce, maceranın başladığı andan itibaren dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan Pokémon GO, gün be gün oyun içi yeni eklenti ve özel aktivasyonlarıyla gelişerek yoluna devam ediyor ve oyunu ilk deneyimleyen Eğitmenler’e her gün farklı bir macera vadediyor. Henüz Pokémon GO’yu deneyimlemeyen mobil oyun severleri ise, Pokémon GO, 6. yaşına özel sürprizlerle maceraya davet ediyor!

Pokémon GO’nun 6. yaşını kutladığımız bu dönemde, Türkiye’deki Eğitmenleri “Eski Arkadaşlar, Yeni Başlangıçlar” isimli Süreli Araştırma ile nostaljik anlar bekliyor. Hali hazırda oyunda olan küresel kutlamalar ile Pasta Kostümlü Pikachu’dan, Parti Şapkalı Charizard’a birçok özel içerik kutlamalar boyunca Eğitmenler’in karşısına çıkıyor. Eski Arkadaşlar, Yeni Başlangıçlar Süreli Araştırması boyunca ise, Türkiye’de ilk kez yerel odaklı bir oyun etkinliğine de tanıklık edeceğiz. Hem deneyimli Eğitmenler, hem de henüz Pokémon GO macerasına başlayan Eğitmenler için sunulacak oyun içi aktivasyonlar 14 Temmuz 2022 tarihinde 08.00 itibarıyla başlayacak ve 21 Temmuz 2022 20.00’ye kadar devam edecek. Eski Arkadaşlar, Yeni Başlangıçlar Süreli Araştırması boyunca aktif olacak ve bir defaya satın alınabilecek özel bir paket de Eğitmenler’i oyun mağazasında bekliyor olacak.