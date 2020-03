Pokemon Go oyuncularının beklediği özellik yakında geliyor

Pokemon Go, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan ve pek çok insana da bu teknolojiyi öğreten bir oyun olma özelliğine sahip. Halen dünya genelinde büyük bir kitle tarafından oynanan Pokemon Go'da uzun süredir oyuncuların dört gözle beklediği özellik nihayet aktif hale geliyor: Oyuncular, yeni gelen özellik ile birlikte oynadıkları sırada gerçekleşmekte olan etkinliklerin hepsini tek bir ekranda görme şansına sahip olacak.

Pokemon Go bünyesinde 3 yılı aşkın bir süredir beklenen özellik, aktif oluyor. Today View ismini taşıyan bu özellik ile birlikte oyuncular tek bir ekranda Gym'lerde bulunan Pokemon'ların durumunu, günlük Streak durumu ile birlikte oyuna gelecek yenilikleri görme şansına sahip.

Tüm bunları kontrol etmek için ayrıca efor sarf eden oyuncular ise, bunların tek bir ekranda görünmesi gerektiğini yıllardır savunuyor ve Pokemon Go yapımcısı Niantic'e geri bildirim yolluyordu. Yıllar sonra ise Niantic, kullanıcıların tepkilerine kulak abartmışa benziyor.

Oyunu daha keyifli bir hale getirmesi beklenen Today View ile Pokemon Go'ya giren herkes tüm oyun içi etkinliklerle ilgili bilgileri tek bir ekrandan görebilecek. Bu özellik; etkinlikler, streak, gym'lerdeki pokemonlar ve 'yakında' olmak üzere dört farklı pencereyi tek bir ekrandan oyunculara sunacak.

Örneğin en üst kısımda yer alan etkinlikler bölümünden oyunu oynamakta olduğunuz sırada hangi etkinliklerin gerçekleştiğini görebileceksiniz. Gym'de bulunan pokemonların durumunu da yine bu ekrandan takip edebileceksiniz. Pokemon'ların motivasyon durumunu ve Gym'leri savunarak ne kadar PokeCoin kazandığını da öğrenebilirsiniz.

