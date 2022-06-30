Piyasaya çıktığından bu yana birçok kullanıcıya ulaşan Pokemon Go, 6. yılını özel etkinliklerle kutluyor. 6 Temmuz’da başlayacak olan etkinlikler, özel şapkalı Pikachu, Charizard ve birçok özel içerik sunacak.

Pokemon Go‘nun yıldönümü etkinlikleri, 6 Temmuz‘da saat 10.00’da başlıyor. Etkinliklerin sona eriş tarihi ise 12 Temmuz saat 20.00 olarak belirtildi. Bu süreçte oyuncular özel etkinlikler ile karşılaşacak. Pokemon serisinin olmazsa olmazı Pikachu tabi ki yine başrolde ancak bu sefer ona Charmander eşlik ediyor.

Etkinlik boyunca pasta kostümlü Pikachu yakalayabileceksiniz. Pasta kostümlü Pikachu’lar Raid’lerde ya da doğada yakalanabilecek. 6. yıl etkinlikleri ile birlikte parti şapkalı Charmander da geri dönüyor. Hem de bu sefer Charmander, Charmeleon ve Charizard’a dönüştürülebilecek.

Kaynak: shiftdelete