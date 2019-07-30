Pogba'ya çılgın teklif! 150 milyon euro

Kötü bir hazırlık dönemi geçiren ve Bale krizini de henüz çözemeyen Real Madrid, orta sahasına Paul Pogba'yı katmak için yeniden harekete geçti. Manchester United'a, 150 milyon euroluk teklif yapıldı.

30 Temmuz 2019, Salı 06:42
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Pogba'ya çılgın teklif! 150 milyon euro

Yeni sezonun başlamasına artık kısa bir süre kala İspanyol devi Real Madrid, bir an önce toparlanmanın yollarını ayırıyor. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan ve bu sezon da hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamayan Real, son olarak Atletico Madrid’e 7-3 gibi farklı bir skorla yenilmişti. Ayrıca teknik direktör Zinedine Zidane’ın takımda istemediği Gareth Bale’in Çin’e transferi, son anda kulüp tarafından engellendi. Oyuncunun bedavaya gitmesini istemeyen Real’in, Galli yıldızı takımda tutacağı konuşuluyor.

Görüşmeler sürüyor

Böyle karmaşık günlerin yaşandığı Los Galacticos’un, orta saha için Manchester United’daki geleceği henüz netleşmeyen Paul Pogba için yeniden harekete geçtiği ifade edildi. İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Sport’un haberine göre Real, Zidane’ın da vatandaşı olan Fransız süperstar için 150 milyon Euro’yu (939 milyon TL) gözden çıkardı. Görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

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