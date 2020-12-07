Tuttosport'a konuşan Raiola, "Pogba'nın United macerasının bittiğini söyleyebilirim. Oradaki zamanını doldurdu" ifadelerini kullandı. Juventus'un ilgilendiği 27 yaşındaki orta sahanın Premier Lig deviyle olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.

"Juventus, Zlatan'ı kaptırmamalıydı"

Bir diğer oyuncusu Zlatan Ibrahimovic ile ilgili de konuşan dünyaca ünlü menajer, "Juventus, Ibrahimovic'i kaptırmamalıydı. Cristiano Ronaldo ile harika bir ikili olabilirlerdi." dedi. (beIN Sports)