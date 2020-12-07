"Pogba'nın United kariyeri bitti"
Dünyaca ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Mino Raiola, gündeme bomba gibi düşen çarpıcı açıklamalar yaptı. Pogba'nın menajerliğini de yapan Mino Raiola, Manchester United forması giyen oyuncusunun transferi ile ilgili açıklama yaptı
Tuttosport'a konuşan Raiola, "Pogba'nın United macerasının bittiğini söyleyebilirim. Oradaki zamanını doldurdu" ifadelerini kullandı. Juventus'un ilgilendiği 27 yaşındaki orta sahanın Premier Lig deviyle olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.
"Juventus, Zlatan'ı kaptırmamalıydı"
Bir diğer oyuncusu Zlatan Ibrahimovic ile ilgili de konuşan dünyaca ünlü menajer, "Juventus, Ibrahimovic'i kaptırmamalıydı. Cristiano Ronaldo ile harika bir ikili olabilirlerdi." dedi. (beIN Sports)