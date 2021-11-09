Yıldız orta saha oyuncusu, Fransa milli takımı için Kazakistan ve Finlandiya'ya karşı Dünya Kupası elemeleri öncesinde Didier Deschamps tarafından kadroya dahil edilmişti fakat tekrar Manchester'a geri gönmesi bekleniyor.

Pogba, Premier Lig'de Liverpool'a 5-0 yenildikleri maçta oyundan çıktıktan kısa bir süre sonra gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü. Gördüğü bu kart 20 Kasım'daki Watford maçını ne olursa olsun kaçıracağı anlamına geliyordu .

RMC Sport'un haberine göre 8 ila 10 hafta sahalardan uzak kalacağını öne sürerken, United'ın önemli birçok maçını kaçırmış olacak.

Bu tahmin doğruysa, Pogba'ın kaçırması muhtemel 13 maç;

Watford (D)

Villarreal (D)

Chelsea (D)

Arsenal (E)

Crystal Palace (E)

Young Boys (E)

Norwich City (D)

Brentford (D)

Brighton (E)

Newcastle (D)

Burnley (E)

Wolves (E)

Aston Villa (D)



