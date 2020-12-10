Avrupa futbolunda transfer dönemi öncesi yeniden hareketlilik yaşanıyor. İngiltere'de Paul Pogba'nın Juventus'a geri dönüşü için yeşil ışık yakıldığı aktarılıyor. 2012-2017 arası Juventus forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon Manchester United'da istediği süreleri bulamadı.

Pogba son oynanan Leipzig maçına da yedek başlayınca transfer konusunda adımlar netleşti. Manchester United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer ile de istediği iletişimi kuramayan Fransız futbolcu, devre arasında Juve ile masaya oturmak istiyor.

Daha önce menajeri Raiola da Pogba'nın İtalya'ya geri dönüşüne olumlu mesajlar göndermişti. 27 yaşındaki yıldız bu sezon ManU'da 14 resmi maça çıktı, 2 gol 3 asistle oynadı. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi çıkış arayan deneyimli futbolcunun Juventus'a dönerek form tutmaya çalışacağı yazıldı. Juventus da hızlıca Pogba'yı geri getirmeyi hedefliyor.

Milliyet







