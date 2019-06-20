Geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıklayan Paul Pogba'nın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberde, hem Real Madrid'in hem de Juventus'un transfer etmek istediği Fransız yıldızın ilk tercihinin eski kulübü Juventus olduğu öne sürüldü.

İtalyan ekibinin Pogba'ya karşılık Manchester Unıted'a parayla beraber Joao Cancelo'yu önermeyi planladığı kaydedildi.

Torino devinin Pogba transferini sonuçlandıramaması halinde, alternatif olarak listede yer alan Lazio'nun sırp orta sahası Milinkovic-Savic'e yönelmesi bekleniyor.

Manchester United 26 yaşındaki futbolcuyu satmak istemese de yönetim içerisindeki bazı isimler, 26 yaşındaki futbolcunun tavırlarının genç futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattığına inanıyor.

2016 yılında rekor bonservis ücretiyle Old Trafford'a dönen Paul Pogba, Kırmızı Şeytanlar'da oynadığı 135 resmi maçta 31 kez gol sevinci yaşarken 29 da asist yapmıştı. (Bein SPorts)