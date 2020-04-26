Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği İtalyan devi Juventus, eski oyuncusu Paul Pogba'yı yeniden kadrosuna katmak adına gözünü karartmış durumda. Corona virüs salgını nedeniyle yaz transfer döneminde yüksek transfer ücretlerinin ortaya çıkması zor görülürken Juventus'un bir takas teklifiyle Manchester United'ı ikna edebileceği belirtiliyor.

Tuttosport'a göre Juventus; orta sahadaki yıldızları Aaron Ramsey, Adrien Rabiot ve Miralem Pjanic'i Pogba takasında kullanabilir.

Manchester United'ın ihtiyaç duyduğu bölgeler dikkate alındığında da takasa Alex Sandro ve Douglas Costa gibi isimlerin de dahil olabileceği belirtiliyor.