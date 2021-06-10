Pogba: Henüz sözleşme uzatma teklifi almadım

Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba, Manchester United'daki geleceği ve Paris Saint Germain'e transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Pogba konuyla ilgili, "Sözleşmemde bir yılım kaldı, bunu herkes biliyor. Henüz somut bir sözleşme uzatma teklifi almadım. Sezonu sona erdi. Henüz teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile oturup konuşmadık. Hala Manchester United futbolcusuyum. Gelecekle ilgili tek düşüncem Euro 2020. Şunu duymak istemiyorum: "Geleceğini düşündüğü için Euro'ya odaklanmıyor" Eskisinden daha fazla deneyimim var. Ben şimdiye odaklandım. Tüm bunlarla ilgilenecek bir menajerim var" dedi.

"Bende numarası yok"

28 yaşındaki futbolcu, PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmadığı sorulduğunda ise "Numarası bende yok" yanıtını verdi. Başarılı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı toplam 42 maçta 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.