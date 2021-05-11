Pogba: Fenerbahçe gibisini görmedim!

Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldıza unutamadığı deplasmanın hangisi olduğu soruldu. Tecrübeli futbolcu, "Öncelikle Dortmund. Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim” yanıtını verdi. Pogba söz ettiği karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak yerini Zlatan Ibrahimovic’e bırakmıştı. Kanarya, 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmada United’ı Moussa Sow ve Jeremain Lens’in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.



