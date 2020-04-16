Poğaça besin değerleri... Poğaça kaç kalori, kilo aldırır mı?

Poğaça, kahvaltılarda ve kısa atıştırmalıklarda en fazla kullanılan yiyeceklerden birisidir. Özellikle gün ortası sohbetlerde ya da ofislerde kahvaltı için poğaça en çok tüketilen yiyecekler arasındadır. Ana maddesi su, un ve tuzdan oluşan poğaça harcına göre farklı içeriklere de sahip olmaktadır. İçerisinde yoğun şekilde karbonhidrat bulunduran poğaça, kalori olarak da yüksektir.

Poğaça besin değerleri

1 adet poğaça yaklaşık olarak 65 gram kadar gelmektedir. 1 adet poğaça yenildiğinde elde edilen besinler ise şu şekildedir;

- Karbonhidrat: 2.1 g

- Lif: 1.3 g

- Protein: 4.6 g

- Yağ: 13.7 g

- Kolesterol: 6468.0 mg

- A Vitamini: 90.8 IU

- C Vitamini: 0.1 mg

- Potasyum: 75.7 mg

- Kalsiyum: 27.5 mg

- Demir: 0.8 mg

Poğaça kaç kalori?

1 adet poğaça 65 gram kadardır. Bu gram hesabı poğaçanın büyüklüğüne göre değişir. Günlük her sabah 1 adet poğaça tüketildiğinde yaklaşık olarak 225 kalori alınmış olur. Bahsedilen bu kalori sade bir poğaça için geçerlidir. Çünkü poğaça çeşitleri özellikle içerisine eklenen harç ile farklılaşır. Poğaça içindeki harç ne kadar fazla yağ ve karbonhidrattan oluşursa poğaçadan alınan kalori de artacaktır.

Poğaça kilo aldırır mı?

Poğaça, karbonhidrat ile yağ oranı yüksek bir besindir. Bu içeriklerin fazla olmasına rağmen poğaçada bulunan vitamin, mineral, lif oranı oldukça düşüktür. Kilo kontrolü yapan ve formuna dikkat eden kişiler mutlaka poğaça tüketirken de çok dikkatli olmalıdır. Çünkü poğaça vücuda daha çok karbonhidratın girmesine sebebiyet verir. Bu nedenle hızlı bir şekilde kilo alınmasına neden olur. Özellikle diyet yapan ve günlük kalori alımına dikkat eden kişilerin mutlaka poğaça tüketirken dikkatli olması gerekir. Günlük 1 adet orta boy poğaça en ideal olanıdır.

Poğaça çeşitleri nelerdir?

Poğaça çeşitleri içerisine eklenen ilave malzemeler ile farklılaşır. Özellikle iç kısmına koyulan harçlar poğaçalara ayrı bir lezzet katarken aynı zamanda da kalorisini artırmaktadır. Pastanelerde sıklıkla satılan, evlerde de yapılan poğaça çeşitleri ise şu şekildedir;

- Peynirli poğaça,

- Dereotlu poğaça,

- Kıymalı poğaça,

- Zeytinli poğaça,

- Kaşarlı poğaça,

- Patatesli poğaça.

Bunların dışında damak zevkine göre çok farklı poğaça çeşitleri de oluşturulabilir. Çekirdekli, tahinli ve çavdarlı poğaça bunlara örnektir.

İçeriğine göre poğaça kalorileri

Poğaçalar arasında en az kaloriye sahip olan poğaça çeşidi sade poğaçadır. Çünkü içerisinde ilave olan herhangi bir kalori artırıcı besin bulunmaz. Poğaça içerisine eklenen ilave harçlar ile birlikte poğaçaların kalori miktarındaki değişimler şu şekildedir;

- Dereotlu poğaça: 203 kcal,

- Zeytinli poğaça: 381 kcal,

- Patatesli poğaça: 246 kcal,

- Peynirli poğaça: 235 kcal,

- Kıymalı poğaça: 420 kcal,

- Kaşarlı poğaça: 350 kcal.

Poğaçanın faydaları nelerdir?

Poğaça diğer besinlere göre daha az vitamin, mineral ve lif içerir. Bu duruma rağmen poğaçanın faydaları şu şekildedir;

- Hazmı kolaylaştırır.

- Vücutta oluşan alerjileri engeller.

- Enerji verir.

- Kan şekerini düşürür.

- İdrar söktürür.

- Hormon seviyesini dengeler.



