TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefi Süper Lig olan Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Erginer ile 'devam' dedi ve Erginer ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferde düğmeye basan Boluspor yönetimi ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı ve Süper Lig'in yıldız golcüsünü listesine ekledi.

Boluspor, Antalyaspor'la yollarını ayıran ve bir dönem Galatasasaray'da forma giyen Alman yıldız Luklas Podolski'ye transfer teklifi yaptı.

Boluspor'un teklifi ortaya çıktı

Boluspor, Lukas Podolski'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Podolski'ye 1. Lig için yıllık 600 bin Euro teklif eden kırmızı beyazlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde ise Alman yıldıza 1.2 milyon Euro teklif yaptı.

Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giyen Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'da 29'u ilk 11, 47 maçta görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Antalyaspor'dan ayrılırken isyan etti!

Lukas Podolski, Antalyaspor'dan ayrılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyalı yöneticilerine sitem etti.

Podolski, paylaşımında kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Antalyasporlu yöneticilerin kendini arayıp teşekkür etmediğinin altını çizerek “Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık.” ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcünün sosyal medya paylaşımı şöyle:

Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim.Çok yazık.

Bonservis ödemeyen tek kulüp Antalyaspor oldu

Bugüne kadar bonservisi için büyük ücretler verilen Lukas Podolski için geldiği kulübe ödeme yapmayan tek takım Antalyaspor oldu. Bayern Münih, Köln, Arsenal, Galatasaray ve Vissel Kobe 36 yaşındaki futbolcu için toplamda 40 milyon 100 bin Euro bonservis ödemesi yaparken, Inter de kiralık ücreti olarak Arsenal'e 600 bin Euro vermişti. (Ajansspor)