"Tavsiye vermeyi sevmem. Mesut ve ailesi Türk. Bu ülkeyi çok seviyorlar. Ailesi de yanında. Çok iyi bir futbolcu. Buraya adapte olması önemli. Süper Lig, onun için yeni bir lig ve yeni şeyler öğrenecek. Saha içi konusunda da ona vereceğim bir tavsiye yok." Antalyaspor'un yıldızı Podolski; Fenerbahçe maçı, Mesut Özil ve geleceği hakkında FANATİK'e konuştu:

'Antalya'da kalacağımı sanmıyorum'

'Teklifler geliyor'

Geleceğinle ilgili ne yapacaksın?

"Benim için en önemli olan ailemin, çocuklarımın ve benim mutlu olmam. Benimle ilgilenen kulüpler ve menajerim üzerinden gelen bazı teklifler var. Hâlâ futbola açım ve oynamayı çok seviyorum. İyi bir teklif gelirse, devam etmek istiyorum. 2-3 yıl daha oynayabilirim. Kimse merak etmesin, Poldi her zaman orada olacak. Ayrıca Almanya'da da zaten çok başarılı bir iş hayatım var!"

Son dönemde ilk 11'de olmaman için neler söylersin?

"Elbette bu durumdan memnun değilim. Çünkü daha fazla oynamak istiyorum. Her zaman sahada olmak ve 3 puan için savaşmak isteyen bir oyuncuyum. Teknik ekip sistemi değiştirdi ve daha fazla savunma anlayışıyla oynamayı tercih etti. Temel sistemimiz olarak 6-3-1'e döndük. Daha önce forma giydiğim Bayern Münih, Arsenal, Vissel Kobe ya da diğer takımlarında asla bu şekilde oynamamıştım ama şimdi böyle oynuyoruz. Hücum oyuncuları için buna alışmak gerekiyor."

'Türkiye'yi çok seviyoruz'

"Durumumla ilgili olarak; her işte iletişim çok önemlidir. Ancak bu konuda ne yazık ki zayıf bir iletişim var. Fakat futbolda farklı çeşit insanlar ve liderlikler vardır. Bir oyuncunun da bununla başa çıkması gerekir. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Şu an için kalacağımı sanmıyorum çünkü bu konuda kulüple bir görüşmemiz olmadı. Antalya'da sezonu iyi bir şekilde bitirdikten sonra neler olacak göreceğiz. Ancak şunu da söylemeliyim, ailecek burada çok mutluyuz. Türkiye'de ve Antalya'da yaşamayı da seviyoruz."

'Seviye atlayan oyuncuyu severim'

Galatasaray'dan Mohamed ve Hatay'dan Boupendza için yorumun?

"Futbola aşırı bağımlı insanlar, kısa süredeki başarıları abartırlar. İyi bir oyuncu olmak için birkaç yıl başarılı sezonlar geçirmelisiniz. Falcao'nun sakatlığı sonrası Galatasaray Mohamed'i aldı ve şu an çok iyi oynuyor, takımına maç kazandırıyor. Boupendza da çok iyi. Başka kulüplerin onu istemesi çok normal. Özellikle Boupendza'nın, düşük bir ligden buraya gelip harika bir performans göstermesi çok önemli. Tabii ki futbolcular burada iyi performans gösterebilir, ancak diğer liglerde bunu yapmak farklı bir şey. Ama ben, seviye atlayan her futbolcuyu severim. Onlara da başarılar diliyorum."

'Türk sucuğunu çok severiz'

Mesut'la arkadaşlığınız hakkında neler söylersin?

"Onunla çok iyi bir dostluğumuz var. Arsenal ile Almanya Milli Takımı'nda uzun yıllar beraber oynadık ve çok başarılı olduk. Özellikle milli takım kamplarında çok güzel zamanlar geçirdik. Mesut'la, Türk sucuğunu çok seviyoruz. Bu yüzden turnuvalar öncesinde hep sucuk siparişi verirdik. Her zaman diğer arkadaşlarımızla birlikte milli takımda iyi bir atmosfere sahiptik. Bu birlikteliğin katkısıyla başarılı olduk."

'Söylenecek bir şey yok'

Onu diğer oyunculardan saha içerisinde ayıran yetenekleri nelerdir?

"Çok iyi bir sol ayağı ve oyun görüşü var. Kilit paslar atabiliyor. Sadece son paslardan bahsetmiyorum. Takım için doğru kararları verir ve mükemmel bir tekniği vardır. Bunlar onun en önemli özellikleri. Kariyerinde Almanya Milli Takımı ve çok iyi kulüplerde forma giydi. Gerçek olan; onun harika bir oyuncu olması, Dünya Kupası'nı kazanması, iyi takımlarda oynaması ve başardıkları... Başka söylenecek bir şey yok."

'Oyuncuları çok zorluyor'

Fenerbahçe'ye gelmesi, şampiyonluğu getirir mi?

"Şampiyonluk için iyi oyuncular sizi bazen başarıya götürüyor ama tek bir futbolcu, size her zaman kupalar kazandıramaz. Bu sezon yarışta 4 takım var ve puan farkı da az. Trabzonspor, Fenerbahçe'ye kaybederek avantaj kaybetti ama hâlâ çok maç var. Yoğun bir sezon geçiriyoruz. Mental anlamda çok iyi olmak gerek. Genelde insanlar her hafta alınan skorlar üzerine konuşuyor ama lig bir maraton gibidir. Sakatlık, koronavirüs, kartlar ve hakem kararları da sonuca etki edecek."

'Yenildikleri derbiyi izledim'

Mesut'un performansı hakkında yorumun?

"Mesut'un, Süper Lig'de çok fazla maçını izleme şansı bulamadım. Zaten Fenerbahçe'nin de genelde maçlarını izlemiyorum. Galatasaray'a, sahalarında yenildikleri son derbiyi izledim. Mesut'a zaman verilmesi lazım. Kariyerinde çok üst düzey liglerde oynadı ve kalitesini mutlaka en iyi şekilde gösterecektir."

'Ona bir tavsiyem yok'

Türk futboluyla ilgili ona tavsiyen var mı?

"Tavsiye vermeyi sevmem. Mesut ve ailesi Türk. Bu ülkeyi çok seviyorlar. Ailesi de yanında. Çok iyi bir futbolcu. Buraya adapte olması önemli. Süper Lig, onun için yeni bir lig ve yeni şeyler öğrenecek. Saha içi konusunda da ona vereceğim bir tavsiye yok."

'Her zaman güzeldir...'

Fenerbahçe maçı için neler söylersin?

"Şansımızın olduğunu düşünüyorum. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı son oynadığımız maçlarda sahadan beraberlikle ayrıldık. Umarım kazanmak için daha fazla risk alırız. Ligde namağlup (11 maç) yolumuza devam ediyoruz ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz ve kupayı kazanabiliriz. Açıkçası bu takımın ve Antalyaspor'un şu an bulunduğumuz konumdan daha fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İyi takımlara karşı oynamak ise her zaman güzeldir. Mesut, Sinan ve Nazım gibi eski takım arkadaşlarımla tekrar görüşeceğim için de ayrıca mutluyum."

'Gençlere tavsiyem...’

"Antalya'da genç oyuncular bizimle idman yapıyor ama yüzde 100'lerini vermiyorlar. Bu durum beni çıldırtabiliyor. Onlara hep söylüyorum, 'Sadece burada olmak için burada olmayın'. Kimse onlara formayı hediye etmeyecek. Güçlü olmalı, savaşmalı ve karakter koymalılar."

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