Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilen Fenerbahçe’ye, Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski’den gönderme geldi. Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Rize deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen Fenerbahçe’ye Çaykur'lu fotoğraf ile gönderme yaptı.

Lukas Podolski, resmi Twitter hesabından çay emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda ‘Günaydın’ yazdı. Lukas Podolski, fotoğraf olarak ise Çaykur Rize çayı kutusunu öptüğü bir anı kullandı.















