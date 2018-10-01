Podolski'den Fenerbahçe "Çaykur" göndermesi

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski bu sabah yaptığı Fenerbahçe paylaşımı ile olay oldu. Alman futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı Çaykur paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 10:32
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Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilen Fenerbahçe’ye, Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski’den gönderme geldi. Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Rize deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen Fenerbahçe’ye Çaykur'lu fotoğraf ile gönderme yaptı.

Lukas Podolski, resmi Twitter hesabından çay emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda ‘Günaydın’ yazdı. Lukas Podolski, fotoğraf olarak ise Çaykur Rize çayı kutusunu öptüğü bir anı kullandı.





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