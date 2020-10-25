Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor'un tecrübeli forveti Lukas Podolski, Medipol Başakşehir deplasmanında attığı gol ile kırmızı beyazlı takımla 15 maç sonra ligde gol atma başarısı elde etti. Alman yıldızın attığı gol takımına galibiyeti getiremedi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenildi. Kırmızı beyazlıların tek golünü Alman yıldız Lukas Podolski kaydetti. Antalyaspor'un geçen sezonun devre arasında Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'den transfer ettiği 35 yaşındaki Alman oyuncu, Akdeniz temsilcisinin formasıyla deplasmanda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e attığı gol ile ligde 15 maç aradan sonra gol atma başarısı elde etti. Alman yıldız oyuncu, geçen sezon Antalyaspor formasıyla 9 lig maçında forma giyerken 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Podolski, bu sezon ligde oynanan 6 maçta ise sadece Medipol Başakşehir'e gol atma başarısını yakaladı. Podolski, Başakşehir maçının 61'inci dakikasında ise teknik direktör Tamer Tuna tarafından kenara alındı.

Lukas Podolski, geçen sezon 25'inci haftada oynanan ve 1-1 berabere sona eren Gençlerbirliği maçında gol sevinci yaşamıştı. Yıldız oyuncu Podolski, 9 Mart 2020 tarihinde oynanan maçtan 228 gün sonra gol atma başarısı gösterdi.

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