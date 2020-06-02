Podolski: İyi bir planlama şart

Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde başlaması geçtiğimiz hafta itibarıyla kesinleşmişti. Herkes Türkiye'de futbolun bir an önce geri dönmesini umut ediyor. Kulüpler de hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. İşte bu konuyla ilgili olarak Antalyaspor’un dünyaca ünlü Alman futbolcusu Lukas Podolski ile konuştuk. Poldi’den hem ülkesinde ligin yeniden başlaması hem de Süper Lig’in bu sezonki geleceğiyle ilgili fikirlerini aldık.. Ve şimdi söz Podolski’de:

“Ülkem Almanya’da futbolun yeniden başlamasına elbette sevindim. İnsanlar bizi yani Almanlar’ı makine olarak görüyor. Bu noktaya gelmemizin nedeni bir planımızın ve bir sistemimizin olmasının yanı sıra birlikte hareket etmemiz. Almanya’da federasyon, kulüpler ve siyasi otorite birlikte hareket ettiler, uyum içinde çalıştılar.”

‘Futbolu çok özledim...’

“Oradaki oyuncularla ya da futbolun içindeki diğer insanlarla konuşma fırsatı bulamadım. Sonuçta ben Türkiye’deyim ve Antalyaspor’un oyuncusuyum. Buraya odaklanmış durumdayım. Almanya maçlara başladı ama daha sonra belki farklı bir durum olacak ve yeniden duracaklar. Bunu bilemeyiz ama onlar bu noktaya gelmeyi başardılar. Türkiye’de de bir an önce futbola dönmek istiyorum. Sahaya çıkmak ve takım arkadaşlarımla 3 puan için mücadele etmek istiyorum. Türkiye’de dönüş için tarih var ama iyi bir planlama şart. Herkes birlik içinde çalışırsa, futbolu tekrar sağlıklı şekilde geri getiririz. Bazı takımlar idmanlara daha önce başlarken, bazıları daha geç başladı. Burada bir kopukluk oldu.”

'İşin içinde adrenalin var'

“Federasyonun bu noktada aldığı karar ve işi de hiç kolay değil. Futbolda büyük bir ekonomi var. Kulüplere ve bu işin içindeki herkese para lazım. Ancak sağlığın her şeyden önce gelmesi gerekiyor. Futbol bir temas oyunu. Maske takılması, hakeme yaklaşılmaması ya da yakın temastan kaçınmak futbolun doğasında yok. Rakiple ikili mücadeleye girdiğinizde ister istemez bir tepki gösterirsiniz. Bu işin içinde adrenalin var. Öte yandan genel olarak çok fazla futbola odaklanılmamalı. Bana göre hayatla ilgili konular üzerinde daha fazla durmak gerekiyor.”

‘Hep birlikte göreceğiz’

“Bazı takımlarda korona vakaları tespit edildi. Tüm testlerin 2-3 hafta önceden yapılması gerekiyordu. Oyunculardan birinde korona çıkınca; 14 gün söz konusu, oyuncu ve takım karantinaya girecek. 12 Haziran’a kadar nasıl hazır hale gelinecek hep birlikte göreceğiz. Belki yeni bir erteleme de olabilir. Bazı soru işaretleri elbette var ve gerekirse, çok fazla risk al almamak gerektiğini düşünüyorum.”

‘Antalya harika iş çıkartıyor’

Bu süreçte kulübü Antalyaspor’un harika bir iş çıkardığını vurgulayan Podolski, “Kulübümüz tüm kurallara uyuyor. Yönetimimiz de bizleri korumak ve maçlara kadar hazır hale gelmemiz için en iyisini yapıyor. Biz Antalyaspor olarak idmanlarımızı sürdürüyoruz. Ancak futbolun resmen yeniden başlamasını sadece Antalyaspor sağlamayacak. Diğer 17 kulübün ve federasyonun da bu süreçte yapacakları da çok önemli” ifadelerini kullandı.

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