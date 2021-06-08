Podolski için Queretaro FC iddiası

Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Alman yıldız Lucas Podolski'nin yeni durağıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılldı.

Alman basınından Cologne Express'in haberine göre 36 yaşındaki golcü futbolcunun yeni durağı Meksika olabilir. Meksika 1. Lig ekiplerinden Queretaro FC'nin Podolski ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Meksika ekibinin tecrübeli yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.





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31 maçta 6 gole katkı

Ülkemizde 2015-2017 yılları arasında Galatasaray'In kadrosunda bulunan Lukas Podolski son olarak Antalyaspor forması giydi ve geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlılarla çıktığı 31 Süper Lig maçında 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Podolski Almanya Milli Takımı ile 2014 yılında Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.