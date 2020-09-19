Podolski: Gökdeniz daha çalışmalı

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Lukas Podolski, Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Alman futbolcu maç ile ilgili değerlendirmeler yaptı ve golü atan genç futbolcu Gökdeniz hakkında konuştu.

İşte Podolski'nin maç sonu sözleri:

Son dakikalarda gol attığımızda çok sevindik. Golü ve puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Buraya puan veya puanlarla ayrılmak istiyorduk onu da başardık. Mutluyuz, puanı hak ettik.

Öncelikle bekleyelim. Hemen abartmaya ve havaya sokmaya gerek yok. Alt liglerden geldiği belli. Savaşmayı seven, topları kovalayan önde baskı kurmayı seven bir oyuncu olduğunu gösteriyor ama dediğim gibi havaya sokmaya gerek yok. Önümüzdeki haftalara bakacağız.