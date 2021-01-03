Podolski Galatasaray karşısında uzatmalarda süre alabildi

Antalyaspor üst üste 2 mağlubiyet, özellikle içeride geçen hafta 6-0 kaybettiği Hatayspor maçının ardından geldiği Galatasaray deplasmanında önceki maçlara göre daha defansif bir düşünceyle mücadele etti. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle İstanbul’a getirilmeyen Sidney Sam dışında geçen haftaya göre ilk 11’de 3 değişiklik yaptı, sağ bek Mert, stoper Ersan Adem ile hücum oyuncusu Podolski’yi kulübeye çekti.

Takımın en skoreri

Dengede giden oyunda 51’de Emre Kılınç kırmızı kart gördü. Rakibin bir kişi eksilmesiyle Antalyaspor’un artık hücumu daha fazla düşünmesi ve Podolski’nin oyuna girmesi beklendi. Ancak Yanal kazanmak için böyle bir tercihte bulunmadı, uzatmalara kadar yaptığı iki değişikliği de savunma yönünde kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon 3 gol, 1 asisti olan, en etkili hücumcusunu 90+4’te sahaya sürdü. Maç da iki dakika sonra bitti.