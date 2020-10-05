Podolski: Galatasaray dönemim çok değerli

2015-2017 yılları arasında Galatasaray'da oynayan ve şu anda Antalyaspor forması giyen dünyaca ünlü yıldız Lukas Podolski, Sarı-Kırmızılı günleri hakkında konuştu. 2 yıllık sürecin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Alman yıldız, "Özellikle hem taraftarlarla bütünleşmem hem de takım olarak iyi performans göstermemiz o zamanı kendi içerisinde çok değerli kılıyordu. Burada da her şey yolunda. Türkiye benim ikinci evim. Çünkü hem Galatasaray döneminde hem de şimdi geldiğimde nasıl bıraktıysak insanların ilgisi, alakası o şekilde gidiyor. Ailem burada çok mutlu" dedi.