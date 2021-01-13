Podolski: Değerli forma için de sonuna kadar savaşacağım

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Podolski, "Kariyerim boyunca formasını giydiğim her kulüp için kendimi adadım ve elimden gelen her şeyi verdim. Bu benim karakterim. Antalyaspor'umuz için de bu, yine ilk günden bu yana böyle oldu ve olmaya da devam edecek. Bu değerli forma için de sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Podolski'nin Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takım ve Fraport TAV Antalyaspor formasıyla sosyal medya hesabından yaptığı "Maç günü. Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum" paylaşımını taraftar eleştirdi. Kendisine yönelik eleştiriler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız futbolcu, taraftarın gönlünü aldı.

Podolski, Antalya Stadyumu'ndaki fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerim boyunca formasını giydiğim her kulüp için kendimi adadım ve elimden gelen her şeyi verdim. Bu benim karakterim. Antalyaspor'umuz için de bu, yine ilk günden bu yana böyle oldu ve olmaya da devam edecek. Bu değerli forma için de sonuna kadar savaşacağım. Saygılar."

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