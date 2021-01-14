Pochettino teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını aldı
PSG takımının yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, yeni takımında ilk kupasını kazandı. Ertelenen Fransa Süper Kupa maçında Marsilya'yı 2-1 yenen PSG kupayı müzesine götürdü. Espanyol, Southampton ve Tottenham ile yerel ya da ulusal bazda resmi kupa kazanamayan Arjantinli teknik adam ilk başarısını elde etti
PSG takımının yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, yeni takımında ilk kupasını kazandı. Ertelenen Fransa Süper Kupa maçında Marsilya'yı 2-1 yenen PSG kupayı müzesine götürdü. Espanyol, Southampton ve Tottenham ile yerel ya da ulusal bazda resmi kupa kazanamayan Arjantinli teknik adam ilk başarısını elde etti
İlk yarıyı Icardi'nin golüyle 1-0 önde kapatan PSG, maçın sonlarında Neymar'ın penaltısı ile skoru 2-0 yaptı. Marsilya'nın Payet ile attığı gol ise yetmedi.
Sadece 12 gün önce göreve gelen Pochettino, ilk kupasını kazanırken Tottenham ile 2014-15'te Lig Kupası finali 2018-19'da ise Şampiyonlar Ligi finali kaybetmişti