Pochettino teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını aldı

PSG takımının yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, yeni takımında ilk kupasını kazandı. Ertelenen Fransa Süper Kupa maçında Marsilya'yı 2-1 yenen PSG kupayı müzesine götürdü. Espanyol, Southampton ve Tottenham ile yerel ya da ulusal bazda resmi kupa kazanamayan Arjantinli teknik adam ilk başarısını elde etti

İlk yarıyı Icardi'nin golüyle 1-0 önde kapatan PSG, maçın sonlarında Neymar'ın penaltısı ile skoru 2-0 yaptı. Marsilya'nın Payet ile attığı gol ise yetmedi.

Sadece 12 gün önce göreve gelen Pochettino, ilk kupasını kazanırken Tottenham ile 2014-15'te Lig Kupası finali 2018-19'da ise Şampiyonlar Ligi finali kaybetmişti



