Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına Neymar'dan yoksun çıkacak.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu, Pazar günü takımla antrenmanlara başlmıştı. Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Neymar'ın son gelişiminden memnun olduğunu ve dev maçta yıldız futbolcuya forma şansı verebileceğini dile getirmişti. Ancak, Neymar'ın Barcelona maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

10 Şubat'tan beri forma giyemiyor

Neymar, 10 Şubat'ta Fransa Kupası'nda Caen'e karşı oynanan ve 1-0 kazanılan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

PSG büyük avantaja sahip

Paris Saint Germain'in Barcelona'yı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak. İki takım arasındaki ilk maçı Fransızlar deplasmanda 4-1 kazanmış ve turunu kapısını aralamıştı.