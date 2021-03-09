Pochettino, Neymar'ı Barcelona maçında riske etmeyecek
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyeceği öğrenildi. Pazar günü takımla çalışmalara başlayan Neymar'ı Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, duruma göre oynatabileceğini söylemişti ancak yıldız futbolcu riske edilmeyecek.
Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına Neymar'dan yoksun çıkacak.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu, Pazar günü takımla antrenmanlara başlmıştı. Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Neymar'ın son gelişiminden memnun olduğunu ve dev maçta yıldız futbolcuya forma şansı verebileceğini dile getirmişti. Ancak, Neymar'ın Barcelona maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
10 Şubat'tan beri forma giyemiyor
Neymar, 10 Şubat'ta Fransa Kupası'nda Caen'e karşı oynanan ve 1-0 kazanılan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
PSG büyük avantaja sahip
Paris Saint Germain'in Barcelona'yı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak. İki takım arasındaki ilk maçı Fransızlar deplasmanda 4-1 kazanmış ve turunu kapısını aralamıştı.