Barcelona ile olan geleceği halen büyük bir tartışma konusu olan Lionel Messi'nin adı, PSG ile anılmaya devam ediyor. Daha önce Neymar da Messi ile beraber oynamak istediğini söylemişti.

El Larguero'ya konuşan Pochettino, "Messi'nin ilk Barcelona yılında göz alıcı performansı olmasaydı, kulübü onu Espanyol'a kiralık olarak göndermeye çok yaklaşmıştı" ifadelerini kullandı.

PSG patronu, Messi ile ortak bağlara ve Newell's Old Boys'dan gelen ortak bir kültürden geldiklerini söylerken, yıldız ismin PSG'ye transferi ile ilgili de yorum yapmaktan kaçındı.

Pochettino, futbolculuk döneminde 2004-2006 arası Espanyol forması giymiş ve Messi de Barcelona'daki ilk A takım tecrübesini 2004 yılında yaşamıştı.

Kaynak: Ntv Spor