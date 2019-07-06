Pliskova yine 4. turda

Kadınlarda 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Taylandlı rakibi Su-Wei Hsieh’i 6-3, 2-6, 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup etti ve Wimbledon kariyerinde ikinci kez 4. tura çıkmayı başardı. Kadınlarda Svitolina (8) üst tura çıkan seribaşları arasında yer alırken Wozniacki (14) ile Kontaveit (20) grand slame veda etti. Erkeklerde ise Wawrinka’yı safdışı bırakan Opelka’yı Raonic (15) 3-0’la geçti. Kevin Anderson (4) ve Khachanov (10) elenen seribaşlarıarasında yer aldı.