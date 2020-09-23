Bordo-Mavililer'de forma şansı bulmakta zorlanan Stiven Plaza'nın ayrılığı gündeme gelmişti. İspanyol ekibi Real Valladolid'den iki yıllığına kiralanan Ekvadarlu oyuncunun menaceri Rodrigo Cantiero konuyla alakalı konuştu. Cantiero, "Plaza şu anda eksiklerini kapatmak için hocasının talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sisteme uyum sağlayıp %100’ünü yakalamak istiyor. İdmanlarına da normal bir şekilde çıkıyor, herhangi birsakatlığı söz konusu değil. Tek hedefi Trabzonspor’da başarılı olmak" dedi.