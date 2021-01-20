Playstore’dan yarıyıl tatili indirimi

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, tüm dünyada beğeni kazanan yapımları oyuncularla buluşturmaya devam ediyor. Güvenli ve hızlı altyapısıyla kullanıcılara sorunsuz bir deneyim yaşatan Playstore’un yarıyıl tatili kampanyasında EA Games, TaleWorlds Entertainment, Konami Digital ve Ubisoft gibi dünya devi geliştirici ve dağıtımcıların satış rekortmeni yapımları, 21 Ocak’tan itibaren indirimli fiyatlarla platformda yer alacak.

Rekor kıran yapımlar

Playstore kampanyasında, oynanışı ve yenilenen grafikleriyle dikkat çeken FIFA serisinin son halkası FIFA 21, 419 TL yerine 198 TL’ye satışa çıkacak. İnsanlığın küresel soğuk karşısında hayatta kalmak için buharlı teknolojilere yöneldiği strateji türündeki Frostpunk, 48 TL yerine 16 TL’ye sunulacak. Ayrıca starfighter savaş deneyimi yaşatan Star Wars evreninden Squadrons 298 TL yerine 184 TL’ye, askeri nişancı oyunu Ghost Recon Breakpoint 259 TL yerine 39 TL’ye, efsane futbol serisinin son oyunu eFootball PES 2021 Season Update ise 65 TL yerine 28 TL’ye satın alınabilecek. Yarıyıl tatili boyunca indirim kampanyasına yeni oyunlar eklenmeye devam edecek.

12 taksit seçeneği

Playstore’da yarıyıl tatili indirimlerinde sunulan yapımlara, Türk Telekom’un evde internet müşterileri internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkânıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyunseverler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.