Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerle buluşturan Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’da yaz indirimi başlıyor. 30 Haziran ile 15 Temmuz arasında spor ve yarış oyunları indirimli fiyatlarla oyun severleri bekliyor.

Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerle buluşturan Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore’da büyük beğeni kazanan yapımları oyun severlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Kullanıcılara farklı ödeme seçenekleri sunan Playstore, ABD’li oyun devi EA Games’in spor ve yarış kategorisinde yer alan yapımlarını indirimli fiyatlarla sunuyor. Ayrıca Japon oyun firması SEGA’nın dağıtımcılığını üstlendiği, tüm dünyada büyük hayran kitlesine sahip Football Manager 2020 de 9 Temmuz’a kadar yaz indiriminde.

FIFA 20 ve Need for Speed Heat’te indirim

Playstore’da 30 Haziran ile 15 Temmuz arasında indirime girecek oyunlar arasında FIFA ve Need for Speed serisi de bulunuyor. Frostbite 3 oyun motoruyla oyunculara daha gerçekçi futbol deneyimi sunan FIFA 20 ve aynı oyun motoruyla geliştirilip oyunculara eğlenceli ve etkileyici yarış deneyimi yaşatan Need for Speed Heat, indirimli oyunlarda öne çıkıyor. Ayrıca 2008’de yayınlandığında dinamik oynanışı ve etkileyici sesleriyle dikkat çeken Burnout Paradise’ın Remastered versiyonu da indirimli yapımlar arasında olacak.

Hangi oyunlar indirimli?

FIFA 20 - 360 TL yerine 98 TL

FIFA 20 Champions Edition - 478 TL yerine 132 TL

MADDEN NFL 20 - 360 TL yerine 120 TL

Need for Speed Heat - 398 TL yerine 160 TL

Need for Speed: The Run - 68 TL yerine 36 TL

Need for Speed Payback - 144 TL yerine 68 TL

Burnout Paradise Remastered - 138 TL yerine 68 TL

Football Manager 2020 - 189 TL yerine 89 TL