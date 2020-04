Sony, 2020’nin başından bu yana PlayStation Plus abonelerine PlayStation 4’teki en iyi oyunlardan bazılarını ücretsiz olarak oynama fırsatını veriyor. Bu yaklaşım, nisan ayında Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ile devam ediyor. PlayStation Plus aboneleri, nisan ayı boyunca Uncharted 4’ü ücretsiz olarak indirebilecek. Sony, geçtiğimiz ocak ayında da Nathan Drake Collection’ı PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunmuştu. Dolayısıyla Uncharted 4’ün gelişi, hikayenin nasıl bittiğini görmek için iyi bir imkan sağlıyor.

Uncharted’ın yapımcısı Naughty Dog’un en yeni oyunu The Last of Us Part II da mayıs ayının sonunda oyuncularla buluşacak. Uncharted 4’ü zaten oynamış olanlar için nisan ayının diğer ücretsiz oyunu Dirt Rally 2.0 oldu. Bu oyun herkese hitap etmese de, yarış simülasyonlarından hoşlananlar oyunda eğlenebilecekleri pek çok unsur bulabilir. Uncharted 4 ve Dirt Rally 2.0, 7 Nisan’dan itibaren PlayStation Plus aboneleri tarafından oynanabilecek. Her iki oyun da 4 Mayıs’a kadar erişime açık kalacak. Shadow of Colossus remake’inin de 6 Nisan’a kadar indirilebileceğini hatırlatmakta fayda var.

Bu haberin ardından bütün kullanıcılar indir butonuna bastı ama şanslı olanlar sadece indirebildi. Sony yaptığı açıklama ile bazı kullancılarda sorun oluştuğunu ve yakın zamanda bunu düzelteceklerini duyurdu.