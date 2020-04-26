Nisan ayının başında dünyada devam eden indirimleri sadece Türkiye’de kaldırmasıyla tepki çeken PlayStation, sonrasında bu indirimleri yeniden eklemişti. Görünen o ki PlayStation’ın yeni indirimleri gelmeye ve oyun severleri sevindirmeye devam ediyor. “Büyük Japon Oyunları” başlıklı bu indirimler arasında en fazla dikkat çekenler ise 2019 GOTY (Yılın Ödülü)’ne aday gösterilen Resident Evil 2‘nin Deluxe versiyonu olarak göze çarpıyor. Resident Evil 2 oyununun fiyatı 219 TL’den 114 TL’ye düşmesiyle yaklaşık yarı yarıya bir indirim görülüyor. Bunun dışında Souls serisinden Dark Souls III’de 64 TL fiyat etiketiyle listeye eklenmiş durumda. Ayrıca son dönemde adlarını sıkça duyduğumuz Devil May Cry 5, Monster Hunter: World ve Yakuza oyunlarında da birçok indirim yapılmış.

Daha çok Japon menşeili oyunların bulunduğu bu indirim kampanyası 9 Mayıs’ta TSİ saat 02.00’da sona erecek. Oyun için hazırlanan ve “Büyük Japon Oyunları” başlıklı site içerisinde 212 oyun yer alıyor. Bu oyunların hepsine şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bizler de sizler için en çok beklenen ve dikkat çeken oyunları aşağıda sıraladık.

Büyük Japon İndirimleri oyunlarının bir kısmı şu şekilde:

Resident Evil 2 – 84,00 TL (30 Nisan 2020)

Resident Evil 2 Deluxe Edition – 114,00 TL

Dark Souls III Deluxe Edition – 64,00 TL

Dark Soul II: Scholar of the First Sin – 49,00 TL

Devil May Cry 5 – 114,00 TL

Monster Hunter: World – 64,00 TL (30 Nisan 2020)

Monster Hunter: World Iceborne Master Edition – 200,63 TL

Soul Calibur VI – 84,00 TL

Judgment – 114,00 TL

Yakuza 0 – 49,00 TL

Yakuza Kiwami 2 – 64,00 TL

God Eater 3 – 114,00 TL

Resident Evil – 22,00 TL

Resident Evil 0 – 22,00 TL

Resident Evil 4 – 36,00 TL

Street Fighter V – 36,00 TL