PlayStation Plus abonelerine müjdeli haber

PlayStation Plus aboneleri için hediye 60 TL hediyesi geldi. PlayStation Plus’ın 10. yılı olması nedeniyle düzenlenen etkinlikle şanslı kullanıcılar hediye bakiyeyi hesabına alacak. Hediye, bütün abonelere değil sadece bazı abonelere gönderildi.

Rastgele olarak oyunculara ulaştırıldığı düşünülen hediye bakiyeler için kullanıcıların elle kontrol yapması gerekebiliyor. Bazı oyunculara ödüller ulaşsa da Sony tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

PlayStation Plus 60 TL hediye bakiye dağıtıyor

Günümüzde en çok kullanılan konsollardan olan PlayStation için geliştirilen PlayStation Plus abonelik sistemi, 10. yılında kullanıcılara özel bir hediye veriyor. Bütün kullanıcılara olmasa da bazı kullanıcılara ulaştırılan hediyeyle birlikte bütün aboneler 3 oyun da almıştı. NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Erica oyunları, abonelerin kütüphanelerine ücretsiz eklenebiliyor.

PlayStation Plus hediye 60 TL bakiye ile istenen oyun ve paket PlayStation Store üzerinde satın alınabiliyor. Kullanıcılar, hediyenin kendilerine gelip gelmediğini kontrol etmek için abonelik sistemine kayıt oldukları e-posta adresinin gelen kutusuna bakabilirler. Sony’nin, şanslı kullanıcılara e-posta gönderdiği belirtiliyor.

Öte yandan bazı abonelerin hediyeyi alması, bazılarının almaması tepkiye de yol açtı. Birçok kullanıcı verilen hediyenin bütün abonelere verilmesinin gerektiğini belirtti. Tepkilerden sonra Sony’nin nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

Shift Delete