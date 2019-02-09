PlayStation Plus abone sayısında rekor artış görüldü!

Birçok ülkede internet bağlantısı konusunda sıkıntı yaşayan insanların olduğu düşünüldüğünde, satılan PS4 cihazlarının yaklaşık üçte birinin aboneliğe sahip olması fena değil. Sony’nin PlayStation Plus aylık oyunlarında PS3 ve PS Vita oyunlarının fişini çekmesine rağmen, bu rakamlar büyük kazanç denebilir.

Şubat ayı PS Plus kullanıcılarının ücretsiz PS3 ve PS Vita oyunları alacağı son ay ve topluluk bu boşluğun nasıl doldurulacağını merak ediyor. Sony’nin şimdiye kadar yaptığı tek şey, 10 GB olan PlayStation Plus bulut depolama alanını 100 GB’a çıkarması oldu. Bu olumlu bir adım olsa da, oyuncular aylık oyun koleksiyonunda daha fazla oyun görmeyi umuyor.

Sony 36 milyon aboneyle PlayStation Plus’ı daha ileriye taşımak için büyük bir adım. 2017 yılının Aralık ayına göre, PS Plus kullanıcılarının sayısı 5 milyonun üzerinde arttı. Bu artış PlayStation 5‘in ortaya çıkmasıyla hizmetin nasıl ilerleyeceğine dair birçok soru ortaya çıkarıyor. Bekleyip göreceğiz. (Psoyun.com)